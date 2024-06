Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. okupowanych terytoriów palestyńskich Francesca Albanese oskarżyła w komunikacie na platformie X siły zbrojne Izraela o wykorzystanie rannego Palestyńczyka w charakterze żywej tarczy - poinformował w niedzielę portal dziennika "Jerusalem Post".

Izraelskie Siły Zbrojne Rzekomo Wykorzystują Żywą Tarczę

"Użycie żywej tarczy w praktyce. To zdumiewające, jak państwu powstałemu 76 lat temu udało się dosłownie wywrócić prawo międzynarodowe do góry nogami" - napisała Albanese w komentarzu do nagrania zamieszczonego przez Nicolę Peruginiego, wykładowcę stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Edynburgu.

Nagranie przedstawia mężczyznę leżącego na masce pojazdu wojskowego. Naukowiec napisał, że izraelscy żołnierze wykorzystali rannego palestyńskiego cywila, przywiązanego do samochodu, jako żywą tarczę. Według Peruginiego wydarzenia ukazane na filmie rozegrały się w mieście Dżenin na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu.

Siły zbrojne Izraela nie odniosły się do tych zarzutów.

Izrael Oskarżony o Łamanie Konwencji ONZ w Sprawie Ludobójstwa

W marcu br. Albanese oskarżyła Izrael o łamanie Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. "Przytłaczający charakter i skala izraelskiego ataku na Gazę oraz powstałe w jego rezultacie (trudne do zniesienia) warunki życia (cywilów) ujawniają zamiar fizycznego zniszczenia Palestyńczyków jako grupy" – napisała w swoim raporcie.

Władze Izraela nazwały wówczas te oskarżenia "obscenicznym odwróceniem rzeczywistości".