Popieramy szybką akcesję Mołdawii do UE i jej reintegrację w legalnych granicach - zadeklarował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu z szefem dyplomacji Mołdawii Mihaiem Popsoiem. Moldawski dyplomata podkreślał, że Sikorski wspierał integrację europejską Mołdawii także wtedy gdy kraj ten tylko marzył o członkostwie w instytucjach europejskich.

Ambasadorowie krajów członkowskich Unii Europejskiej w ubiegły jednomyślnie zatwierdzili tzw. ramy negocjacyjne wyznaczające ścieżkę rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. To oznacza, że oba kraje rozpoczną negocjacje jeszcze w czerwcu. Belgijska prezydencja poinformowała, że inaugurujące negocjacje akcesyjne konferencje międzyrządowe odbędą się .

Sikorski o negocjacjach akcesyjnych Mołdawii

Na konferencji prasowej po spotkaniu z mołdawskim szefem MSZ, Sikorski pogratulował otwarcia negocjacji akcesyjnych. Zapewnił, że Polska będzie wspierać te aspiracje Mołdawii, zwłaszcza podczas trwania polskiej prezydencji w Radzie UE, która przypada na pierwszą połowę 2025 r.

"Uważamy nasze relacje za strategiczne w wielu obszarach i popieramy szybką akcesję Mołdawii do UE. Potrzebujemy szybko zorganizować międzyrządową konferencję w tej sprawie, będziemy też wspierać reintegrację Republiki Mołdawii w jej legalnych granicach, oczywiście z poszanowaniem praw mniejszości, zgodnie z unijnymi standardami" - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Sikorski o polskim wsparciu Mołdawii

Zaznaczył, że Polska zdecydowanie potępia rosyjską wojnę hybrydową przeciwko mołdawskiej suwerenności i demokracji. "Będziemy wspierać wysiłki na rzecz wzmocnienia odporności i bezpieczeństwa Mołdawii oraz kontynuować program pomocy rozwojowej, stymulującej modernizację społeczną, gospodarczą i polityczną naszego partnera" - zapewnił Sikorski.

Podkreślił, że Polska liczy na rozwój dwustronnej współpracy gospodarczej i na dalsze ułatwienia dla polskich inwestorów. Poinformował, że przyjął zaproszenie do odwiedzenia Mołdawii na jesieni.

Szef MSZ Mołdawii o wsparciu Sikorskiego

Mihai Popsoi podkreślał, że Sikorski wspierał integrację europejską Mołdawii także wtedy gdy kraj ten tylko marzył o członkostwie w instytucjach europejskich. Deklarował chęć zacieśniania współpracy na poziomie politycznym i gospodarczym oraz na rzecz zwiększenia odporności wobec wpływów rosyjskich. Mówił o współpracy w zakresie obronnym, zapewnił też o "niezłomnym wsparciu" Mołdawii dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.

Podziękowania szefa MSZ Mołdawii

Popsoi dziękował też za polskie wsparcie dla obywateli Mołdawii w ramach programów rozwojowych. Pytany o możliwe kontrakty, m.in. dotyczące handlu mołdawskim winem zapowiedział, że będzie działał na rzecz utworzenia forum biznesowego, które ułatwi nawiązywanie kontaktów przez przedstawicieli biznesu obu stron. Podkreślił, że cieszy go to, że mołdawskie wino cieszy się w Polsce dużą popularnością; zaznaczył jednocześnie, że przedsiębiorcy z obu krajów mają znacznie szersze pole do współpracy.

Rozmowy akcesyjne do UE Mołdawii i Ukrainy

Zgoda państw członkowskich na tzw. ramy negocjacyjne była tym, co dzieliło Ukrainę i Mołdawię od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Oba kraje mają status krajów kandydujących od czerwca 2022 r. W grudniu 2023 r. liderzy UE wyrazili polityczną zgodę na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Te jednak nie mogły się zacząć bez przyjęcia tzw. ram negocjacyjnych - mapy drogowej wyznaczającej zasady i przebieg rozmów akcesyjnych wraz z ich poszczególnymi rozdziałami (obecnie jest ich 35).