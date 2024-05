Rząd powołał Tarasa Wysockiego na stanowisko ministra polityki rolnej, a Wasyl Szkurakow tymczasowo przejmie obowiązki ministra infrastruktury - o tym poinformował we wtorek przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej Taras Melnyczuk.

Zmiany w ukraińskim rządzie: zwolnienia ministrów

9 maja Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała zwolnienie ze stanowisk wicepremiera, ministra rozwoju i infrastruktury Ołeksandra Kubrakowa oraz ministra rolnictwa Mykoły Solskiego.

Afera korupcyjna wokół byłego ministra rolnictwa Ukrainy

Gabinet Ministrów Ukrainy tymczasowo powierzył obowiązki ministra polityki agrarnej i żywności Tarasowi Wysockiemu. Jego poprzednik Mykoła Solski pod koniec kwietnia podał się do dymisji po zarzutach o nielegalne nabycie gruntów państwowych wartych ok. 7 mln dolarów. 25 kwietnia decyzją Wysokiego Sądu Antykorupcyjnego Solski został aresztowany, jednak dzień później sąd zwolnił go z aresztu po wniesieniu kaucji w wysokości 75,7 mln hrywien (1,9 mln dolarów).

Przerwane negocjacje rolnicze między Polską a Ukrainą

Polski wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak powiedział, że "negocjacje z Kijowem zostały przerwane, ponieważ nie będziemy negocjować z osobami oskarżonymi o korupcję"

Wczoraj Kołodziejczak w rozmowie z "DGP" również odniósł się do kwestii rozmów ze stroną ukraińską o imporcie produktów rolnych. "Na 14 maja planowaliśmy kolejną rundę rozmów, ale zostały odwołane. Wcześniejsze rozmowy były trudne, w wielu kwestiach się nie zgadzaliśmy, ale konsekwentnie próbowaliśmy znaleźć punkty styczne" - wskazał wiceminister.

Nowe przydział stanowiska ministra w Ukrainie i restrukturyzacja resortu

Wasyl Szkurakow został mianowany ministrem rozwoju społeczności, terytoriów i infrastruktury Ukrainy. Przez długi czas to stanowisko zajmował Ołeksandr Kubrakow. Według źródeł portalu Ukrainska Prawda w partii Sługa Narodu zwolnienie Kubrakowa to efekt planów podzielenia jego resortu na ministerstwo infrastruktury i ministerstwo polityki regionalnej.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)

ira/ mms/