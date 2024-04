Jutro reżim Łukaszenki zatwierdzi nową doktrynę wojenną. Dokument opisuje także rolę rosyjskiej broni jądrowej. Czy Polska ma się czego obawiać?

Białoruskie władze przygotowały projekty nowej koncepcji bezpieczeństwa narodowego i doktryny wojennej. Dokumenty zatwierdził już w lutym Alaksandr Łukaszenka, ale dopiero teraz są one ostatecznie uchwalane. Formalnie decyzję podejmie dziś Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe, fasadowy organ gromadzący elitę polityczną, który w 2022 r. zyskał umocowanie konstytucyjne.

Ostateczny tekst dokumentów nie został ujawniony (znamy tylko projekt koncepcji bezpieczeństwa narodowego sprzed roku), ale gruntownie omówił je 22 kwietnia znający ich treść płk Mikałaj Buzin na łamach reżimowego dziennika „SB. Biełaruś siegodnia”. Według niego w doktrynie znalazły się zapisy o ulokowanej w 2023 r. na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej, mającej pełnić funkcję odstraszającą. Dokument precyzuje też, kogo Mińsk uważa za wrogów: to kolejno USA, NATO, Polska i państwa bałtyckie. Koresponduje to z retoryką Łukaszenki, który niedawno publicznie rozważał atak na korytarz suwalski. Wczoraj dyktator nawoływał, by nie mylić „białoruskiego umiłowania pokoju z pacyfizmem”. Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich uspokaja, że to głównie retoryka na użytek wewnętrzny.

– Dopóki na Białorusi nie zgromadzi się masa krytyczna wojsk rosyjskich, dopóty niedofinansowana, w dużej mierze fasadowa armia białoruska nie będzie w stanie samodzielnie przeprowadzić operacji zaczepnych na większą skalę. Łukaszenka mówił wczoraj, że nie chce wojny, a całą odpowiedzialność za napięcie w regionie zrzucił na Zachód: Amerykanów, Niemców, Polskę. W to, że wojna nie jest mu do niczego potrzebna, można wierzyć. W skrajnym przypadku może go do tego przymusić wyłącznie Rosja, dlatego powinniśmy przede wszystkim obserwować jej działania wobec Mińska – mówi Kłysiński. – Z zewnątrz nikt Białorusi nie zagraża. Łukaszenka to świetnie rozumie. Jedyne zagrożenie płynie dla niego ze strony narodu, który w 2020 r. zażądał jego odejścia – dodaje Waleryj Sachaszczyk, który w gabinecie Swiatłany Cichanouskiej odpowiada za obronę. ©℗ A2–3

