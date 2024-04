Zażądaliśmy, aby była respektowana rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ, która wzywa do zawieszenia broni w Strefie Gazy i nieblokowania udających się tam konwojów humanitarnych - oświadczył wiceszef MSZ Andrzej Szejna, który w MSZ spotkał się z ambasadorem Izraela w Polsce Jakowem Liwne. Dodał też, że "będziemy kontynuować nasze wsparcie humanitarne dla Strefy Gazy, które dotychczas wyniosło ok. 20 milionów złotych".

Liwne został wezwany do MSZ, gdzie została mu wręczona nota protestacyjna. We wtorek organizacja humanitarna World Central Kitchen poinformowała, że jej siedmioro wolontariuszy, w tym Polak, zginęło w Strefie Gazy; zostali ostrzelani przez izraelską armię podczas dostarczania pomocy żywnościowej, która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej z Cypru.

Wiceszef MSZ o respektowaniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ

Po spotkaniu z ambasadorem wiceszef MSZ powiedział, że kolejna sprawa, bardzo istotna, to zapewnienie - i tego "zażądaliśmy od pana ambasadora - aby była respektowana rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ z 25 marca, która przede wszystkim wzywa do zawieszenia broni w Strefie Gazy, a po drugie do nieblokowania, nieutrudniania konwojów humanitarnych do Strefy Gazy".

"A tym bardziej do niestrzelania do tych konwojów, co się zdarzyło niestety 1 kwietnia" - podkreślił, odnosząc się do śmierci siedmiorga wolontariuszy.

Szejna o zmianie tonu ambasadora Izraela

"Chcę z całą mocą podkreślić, że dotychczasowe badania, dotychczasowe informacje są niesatysfakcjonujące, ale odebrałem to spotkanie i stanowisko ambasadora Izraela jako zmianę tonu. Przede wszystkim, jak już powiedziałem, (ambasador) przeprosił" - dodał. Wiceszef MSZ przypomniał też, że przeprosiny w tej sprawie wystosował prezydent Izraela.

Szejna o polskim wsparciu dla Strefy Gazy

Szejna podkreślił, że "polska dyplomacja nie chce być efektowna, tylko efektywna". "Dlatego również będziemy kontynuować nasze wsparcie humanitarne dla Strefy Gazy, które dotychczas wyniosło ok. 20 milionów złotych. Będziemy organizować koalicję wsparcia humanitarnego i będziemy na forum międzynarodowym dążyć do zawieszenia broni" - mówił Szejna, dodając też, że Polska będzie opowiadać się za współistnieniem Izraela i Palestyny na zasadach pokojowych.