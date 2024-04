Nastroje społeczne w trzecim roku rosyjskiej inwazji na pełną skalę zmieniają się w kierunku bardziej pesymistycznych ocen teraźniejszości i przyszłości Ukrainy - poinformowała w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina.

Świadczą o tym wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Psychologii Społecznej i Politycznej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy wraz ze Stowarzyszeniem Psychologów Politycznych Ukrainy w dniach 1-15 marca br.

Ponad połowa respondentów (56,1 proc.) ocenia obecnie sytuację społeczno-gospodarczą i polityczną na Ukrainie jako złą lub bardzo złą, a tylko jedna czwarta (24,6 proc.) - jako całkiem dobrą lub dobrą. Jednak, jak zauważają socjologowie, ten rozkład ocen niewiele różni się od wyników sondażu przeprowadzonego w przededniu inwazji na pełną skalę w 2022 roku, kiedy 52,2 proc. respondentów uznało sytuację w kraju za złą lub bardzo złą, a 31,8 proc. za dobrą lub całkiem dobrą.

Eksperci zauważają, że mieszkańcy południowej Ukrainy częściej oceniają sytuację jako złą lub bardzo złą w porównaniu z innymi regionami (62,1 proc.). Negatywnych ocen sytuacji w kraju jest mniej wśród zwolenników prezydenta Wołodymyra Zełenskiego (49 proc.) niż wśród zwolenników byłego naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Walerija Załużnego (59,1 proc.) i byłego prezydenta Petra Poroszenki (64,3 proc.).

Tylko co czwarty respondent (25 proc.) spodziewa się, że sytuacja w kraju zmieni się na lepsze, 42 proc. uważa, że zmiany na lepsze raczej lub zdecydowanie nie nastąpią. Rok temu wśród respondentów było więcej optymistów niż pesymistów (odpowiednio 35 proc. i 30 proc.). Najwyższy odsetek respondentów z pozytywnymi oczekiwaniami jest na południu Ukrainy (44,1 proc.), najniższy - w centrum (18,4 proc.).

Co trzeci respondent (33,8 proc.) zgadza się, że obecnie wydarzenia na Ukrainie rozwijają się we właściwym kierunku. To znacznie mniej niż rok temu (50,8 proc.), ale więcej niż w 2022 roku (29,3 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich. Łącznie przepytano 2000 respondentów w wieku 18 lat i starszych na terytorium kontrolowanym przez władze w Kijowie.