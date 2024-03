Podkreślił, że patrzy na zamach raczej z perspektywy potencjalnych celów Władimira Putina. "On wie to, co my wiemy. Jeżeli minister obrony Niemiec mówi, że za kilka lat będzie uderzenie na Zachód, jeżeli to samo mówią Brytyjczycy, jeżeli słyszymy to od Francuzów, to on zna te same dane i operuje na tym samym lęku. Chce z jednej strony zastraszyć, a z drugiej strony czuje słabość Ukrainy - bo nie dojechała (tam) amunicja" - mówił.