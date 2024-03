Rosję da się powstrzymać, jeśli nasi partnerzy będą mieć wystarczającą wolę polityczną – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po kolejnym zmasowanym ataku rakietowym Rosji na Kijów. Szef MSZ Dmytro Kułeba zaapelował do Kongresu USA o odblokowanie wsparcia dla Ukrainy. Serhij Popko, szef kijowskiej wojskowej administracji miejskiej, powiadomił, że nad miastem i w okolicach obrona powietrzna zestrzeliła około 30 rakiet, w tym pociski balistyczne.

„Międzynarodowa jedność może powstrzymać (ten terror), wspierając nas systemami obrony powietrznej. Rosyjscy terroryści nie mają takich rakiet, które mogłyby ominąć Patrioty i inne wiodące systemy światowe” – oświadczył Zełenski w nagraniu opublikowanym w Telegramie.

Zełenski o potrzebach obrony

„Ta obrona jest potrzebna teraz, tutaj, na Ukrainie. Od Kijowa do Charkowa, od Sum do Chersonia, od Odessy do obwodu donieckiego. Jest to jak najbardziej możliwe, jeśli nasi partnerzy będą mieli wystarczającą wolę polityczną” – dodał.

„Musimy pokazać, że terror zawsze przegrywa. Musimy pokazać Rosji, że będzie musiała się pogodzić z normalnym życiem na Ukrainie. Potrzebujemy wsparcia partnerów. I jestem wdzięczny tym, którzy rzeczywiście pomagają” – powiedział Zełenski.

Apel do Kongresu USA

Kułeba zaapelował do Kongresu USA o odblokowanie pomocy dla Ukrainy.

„Dziś w nocy, gdy ludzie spali, Kijów znowu został zaatakowany rakietami. Zestrzelono ponad 30 rakiet, a spadające odłamki raniły ponad 10 osób. Apeluję do Kongresu USA o odblokowanie pomocy dla Ukrainy, by ratować ludzkie życia, obronić wolność i pokonać rosyjski terror” – napisał szef ukraińskiej dyplomacji w serwisie X.

Atak rakietowy na Kijów

Serhij Popko, szef kijowskiej wojskowej administracji miejskiej, powiadomił, że nad miastem i w okolicach obrona powietrzna zestrzeliła około 30 rakiet, w tym pociski balistyczne.

„Po pauzie, która trwała 44 dni, przeciwnik dokonał kolejnego ataku rakietowego na Kijów. Wróg zastosował rakiety manewrujące Ch-101, Ch-555 i Ch-55, które odpalono z bombowców strategicznych Tu-95MS oraz rakiety balistyczne z terytorium fr (Federacji Rosyjskiej)” – przekazał Popko