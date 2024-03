W norweskiej części Arktyki, w pobliżu granicy z Rosją, rozpoczęły się w poniedziałek ćwiczenia wojskowe Nordic Response państw NATO oraz Szwecji. W trakcie dwutygodniowych manewrów szwedzkie siły zbrojne staną się częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Według szefa dowództwa operacyjnego szwedzkiego wojska Carla-Johana Edstroema celem ćwiczeń, w których bierze udział 20 tys. żołnierzy z 13 państw sojuszniczych, w tym 4,5 tys. ze Szwecji, jest "nabycie zdolności wojskowych na lądzie, w powietrzu oraz na morzu do obrony Skandynawii w warunkach arktycznych".

"Ważna jest też kwestia odstraszania w kierunku wschodnim (Rosji)" - podkreślił Edstroem w wywiadzie udzielonym Szwedzkiemu Radiu.

Norweskie siły zbrojne, będące gospodarzem Nordic Response, poinformowały w komunikacie o szczególnie dużej aktywności marynarek wojennych państw sojuszniczych.

Na Morzu Norweskim oraz Morzu Barentsa zgromadzonych zostanie ponad 50 okrętów podwodnych, fregat, korwet oraz lotniskowców. W manewrach w powietrzu na terenie Norwegii, Finlandii oraz Szwecji weźmie udział 110 myśliwców, samolotów nadzoru radiolokacyjnego oraz samolotów transportowych.

"Na ziemi tysiące żołnierzy będzie bronić terytorium północnej Skandynawii za pomocą systemów artyleryjskich, czołgów oraz pojazdów opancerzonych" - podkreśliło norweskie wojsko.

Kraje uczestniczące w Nordic Response to oprócz Norwegii, Danii, Finlandii i Szwecji również Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania oraz USA.

Ćwiczenia Nordic Response potrwają do 14 marca, są częścią odbywających się w Europie większych manewrów NATO Steadfast Defender, prowadzonych na terenie Niemiec, Polski oraz regionu Morza Bałtyckiego. W najbliższych dniach spodziewane jest zakończenie formalności związanych z przyjęciem Szwecji do NATO w związku z ratyfikacją przez parlament Węgier, jako ostatniego członka Sojuszu, szwedzkiego wniosku do NATO.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)

