Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni z propozycją uchwały Sejmu wzywającej KE do nałożenia pełnych sankcji na rosyjskie i białoruskie produkty rolne i żywnościowe. Tusk przekonywał również o konieczności efektywnej ochrony rynku rolnego i spożywczego, które znalazły się pod wielką presją w związku z wojną. "Jednym z głównych zadań jest pełne odblokowanie możliwości eksportu produktów rolnych i żywnościowych Ukrainy do państw trzecich" - ocenił.