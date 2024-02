Bundestag zagłosował w piątek za kontrolowaną legalizacją marihuany w Niemczech. Posiadanie i uprawa pewnych ilości narkotyku przez osoby dorosłe na własny użytek mają stać się legalne 1 kwietnia.

Za przyjęciem ustawy głosowało 407 posłów, przeciw było 226. Oczekuje się, że ustawa zostanie przyjęta przez Bundesrat (Radę Federalną) 22 marca.

Zgodnie z nowym aktem prawnym dorośli będą mogli mieć przy sobie do 25 gramów marihuany na własny użytek. W domu będzie dozwolona uprawa do trzech roślin konopi indyjskich oraz posiadanie do 50 gramów marihuany.

"Od lata dozwolona będzie wspólna uprawa marihuany w stowarzyszeniach. Handel z nieletnimi będzie karany co najmniej dwoma latami więzienia. W przyszłości palenie marihuany będzie dozwolone w miejscach publicznych, ale nie w pobliżu szkół i przedszkoli. Firmom będzie również łatwiej uprawiać konopie indyjskie do celów medycznych w Niemczech" - pisze portal tygodnika "Spiegel".

"Realizujemy dwa cele. Pierwszym jest walka z czarnym rynkiem. Drugim celem jest lepsza ochrona dzieci i młodzieży" - wyjaśnił minister zdrowia RFN Karl Lauterbach podczas debaty w parlamencie.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

bml/ ap/