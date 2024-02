USA szukają sposobów na ominięcie własnych przepisów i dofinansowanie Autonomii Palestyńskiej, której za 10 dni grozi zapaść. To oznacza, że tamtejsza administracja straci zdolność do kontrolowania Zachodniego Brzegu - podaje w sobotę portal Times of Israel.

Informację tę podał jako pierwszy dziennik "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji, którzy ostrzegają, że jeśli Autonomii Palestyńskiej skończą się pieniądze, to jej rząd nie poradzi sobie z organizacjami terrorystycznymi i ekstremistami.

Ponadto zapaść taka uniemożliwiłaby realizację planu Waszyngtonu, który chce, by po wojnie kontrolę nad Strefą Gazy przejęła właśnie "zmodernizowana" Autonomia Palestyńska.

Nie wiadomo na razie, w jaki sposób USA zamierzają obejść ustawę, która zabrania amerykańskiej administracji bezpośredniego finansowania Autonomii, ponieważ wypłaca ona stypendia osobom skazanym za terroryzm oraz ich rodzinom - relacjonuje portal.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu nie zgadza się na przekazanie kontroli nad Strefą Autonomii Palestyńskiej, co - jak napisał niedawno Times of Israel - podważa i tak już nadwątlone zaufanie administracji prezydenta Joe Bidena do izraelskiego rządu, najbardziej prawicowego w historii tego państwa. (PAP)