Minister w KPRP Wojciech Kolarski ocenił, że zaproszenie przez prezydenta USA Joe Bidena na wspólne spotkaniu polskiego prezydenta i premiera jest formułą niespotykaną, a przynajmniej bardzo rzadko spotykaną. Biały Dom podkreślił w komunikacie, że na spotkaniu "przywódcy potwierdzą niezachwiane poparcie dla obrony Ukrainy" przed rosyjską agresją. Zapowiedziano też, że na spotkaniu 12 marca przywódcy USA i Polski wspólnie skonsultują się przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie.

"12 marca, my Polacy przeżywamy historyczne wydarzenie, że 25 lat temu Polska została przyjęta do NATO, że ten cel, który był stawiany przez wszystkie rządy po 1989 roku został 25 lat temu spełniony. Polska znalazła się w najsilniejszym pakcie obronnym świata" - powiedział w piątek telewizji TVP Info Kolarski.

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre poinformowała, że 12 marca prezydent USA przyjmie na wspólnym spotkaniu polskiego prezydenta i premiera.

Kolarski podkreślił, że zaproszenie w tej formie zostało skierowane prze prezydenta Bidena. "To formuła rzeczywiście niespotykana, a przynajmniej bardzo rzadko spotykana. Tylko Polska została zaproszona, chociaż 25 lat temu kilka krajów zostało przyjętych do NATO. To ważny znak dla Polski" - powiedział.

"Obecność prezydenta i premiera jest ważnym znakiem, jest symbolem, że ta zasada, która obowiązuje właśnie od 1989 roku, odkąd mamy wolną Polskę, że relacje polsko-amerykańskie mają dla nas fundamentalne znaczenie" - dodał.

Polska sprawdzonym sojusznikiem

Podkreślił, że z polskiego punktu widzenia ważny jest sygnał, że Polska jest sprawdzonym i wiarygodnym sojusznikiem. "To będzie ważny dzień i ważna wizyta dla Polski" - ocenił.

