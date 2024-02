Prezydent USA Joe Biden zdecydowanie wygrał w sobotę prawybory Partii Demokratycznej w Karolinie Południowej - wynika z częściowych rezultatów głosowania. Są to pierwsze oficjalnie sankcjonowane prawybory Demokratów, które wyłonią kandydata partii na prezydenta.

Agencja Associated Press oraz inne ośrodki analityczne ogłosiły Bidena zwycięzcą tuż po zamknięciu lokali wyborczych i spłynięciu pierwszych wyników. Choć rozmiar zwycięstwa prezydenta nie jest dokładnie znany, wiadomo, że z dużą przewagą pokona swoich dwóch konkurentów, kongresmena z Minnesoty Deana Phillipsa oraz autorkę poradników Marianne Williamson. Po przeliczeniu głosów z ok. 25 proc. komisji, Biden ma 97 proc. głosów, Williamson - 1,8 proc., zaś Phillips - 1,2 proc.

W tym roku po raz pierwszy od dekad prawybory w Karolinie Południowej są pierwszymi w kalendarzu wyborczym, zamiast Iowa i New Hampshire, które tradycyjnie inaugurowały wyścig. Powodem przesunięcia miała być większa różnorodność etniczna Karoliny Płd. - w której mieszka znaczna populacja Afroamerykanów - wobec niereprezentatywnie "białych" Iowy i New Hampshire.

Co prawda prawybory w New Hampshire odbyły się już 23 stycznia, ale będą się liczyć jeśli chodzi o rozkład delegatów dopiero na konwencji partii w Chicago, która formalnie wybierze kandydata partii w listopadowych wyborach prezydenckich. W New Hampshire również wygrał Biden, zdobywając niemal 2/3 głosów, mimo że formalnie nie kandydował i nie figurował na kartach wyborczych.

Biden wygrał zdecydowanie i jest murowanym faworytem reszty wyścigów mimo słabych notowań w sondażach i wyrażanych w badaniach wątpliwości wyborców, co do jego wieku i stanu zdrowia.

Jego konkurenci nie są powszechnie znani. Phillips to spadkobierca fortuny po firmie alkoholowej i w Kongresie zasiada dopiero od 2019 r. Twierdzi, że zdecydował się kandydować po tym, jak nie zdołał skłonić do startu w prawyborach żadnego z bardziej prominentnych polityków partii. Williamson ubiegała się o partyjną nominację już w 2020 r., lecz nigdy nie była uważana za poważną kandydatkę.

Republikańskie prawybory w Karolinie Południowej odbędą się 24 lutego. Pierwsze dwa wyścigi - w Iowa i New Hampshire - wygrał były prezydent Donald Trump, a jego jedyną pozostałą konkurentką jest była gubernator Karoliny Płd. Nikki Haley. (PAP)

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

osk/ kb/