"To żałosny ruch. To smutne, złe i jeszcze gorsze dla Ukrainy w obecnym momencie" - powiedział PAP działacz Demokratów w Izbie Reprezentantów. "Kilka osób od Republikanów pytało nas, czy [lider Demokratów Hakeem] Jeffries zamierza za tym zagłosować. Z tego co wiem, odpowiedź brzmi: nie ma mowy" - dodał. Zapowiedział, że Demokraci pracują nad odpowiedzią i ewentualnym wyjściem z impasu.