Węgry są zdeterminowane do podjęcia zdecydowanych działań przeciw nielegalnej imigracji podczas swojej prezydencji w Radzie UE – powiedział w piątek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto podczas wizyty w Grecji.

Polityk spotkał się w Atenach m.in. ze swoim greckim odpowiednikiem Jorgosem Jerapetritisem, który poinformował go o pojawieniu się nowych szlaków migracyjnych do Europy Południowo-Wschodniej, w tym do Grecji.

„Wobec tego jeszcze ważniejsze jest, aby Węgry podjęły jak najbardziej zdecydowane działania przeciw nielegalnej migracji w ciągu swojej prezydencji w Unii Europejskiej” – powiedział Szijjarto.

Jak dodał, w tym zakresie Budapeszt będzie mógł liczyć na wsparcie Aten. „Grecja również stoi w obliczu rosnącej presji, nowych szlaków migracyjnych” – oznajmił węgierski polityk.

Na temat migracji Szijjarto rozmawiał też w poniedziałek w Wiedniu z szefem austriackiej dyplomacji Alexandrem Schallenbergiem. Ponadto od jesieni zeszłego roku trwają regularne spotkania przedstawicieli Austrii, Serbii i Węgier w tej sprawie.

Węgry sprzeciwiają się unijnemu paktowi migracyjnemu, oskarżając Brukselę o wywieranie presji w sprawie przyjmowania imigrantów przed rozpatrzeniem wniosków azylowych.

Kwestii imigracji dotyczyły też częściowo zakończone w środę narodowe konsultacje, w których według władz wzięło udział 1,5 mln osób.

Prezydencja Węgier w Radzie UE rozpocznie się 1 lipca.

Z Budapesztu Marcin Furdyna (PAP)

mrf/ fit/