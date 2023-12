Publiczny izraelski nadawca Kan podał, powołując się na anonimowe źródła, że władze kraju rozważają niezabijanie przywódców Hamasu, gdyby miało to doprowadzić do uwolnienia wszystkich zakładników – przekazał w niedzielę portal Times of Israel.

Publiczny izraelski nadawca Kan podał, powołując się na anonimowe źródła, że władze kraju rozważają niezabijanie przywódców Hamasu, gdyby miało to doprowadzić do uwolnienia wszystkich zakładników – przekazał w niedzielę portal Times of Israel. Przywódcy Hamasu w Strefie GazyJahja Sinwar i Muhammed Deif mieliby otrzymać rodzaj immunitetu i uniknąć śmierci, lecz zostać deportowani do Kataru lub innego kraju – poinformował Times of Israel. Zniszczyć przywództwo Hamasu Według źródeł Kan polityczne i wojskowe władze Izraela rozmawiają na temat takiej możliwości, ale żadna konkretna propozycja w tej sprawie nie została sformułowana. Izrael łatwo wygrywa wojnę, ale to nic nie da. Jakie cele mają IDF i Hamas? [ANALIZA] Zobacz również Izraelski nadawca publiczny podkreślił, że jest to plan długoterminowy, a nie taki, który mógłby być wprowadzony w życie natychmiast. Jedno ze źródeł zaznaczyło, że nie mógłby też przeszkodzić w realizacji ogłoszonego celu w postaci zniszczenia kierownictwa Hamasu i jego zdolności wojskowych. Inny rozmówca Kan ocenił natomiast, że „deportacja przywódców Hamasu za granicę nie jest sprzeczna z celami wojny”.(PAP) oprac. pc anb/ sp/ Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję