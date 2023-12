Kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia Strefy Gazy podało we wtorek, że od początku wojny Izraela z Hamasem zginęło tam 19 667 Palestyńczyków, a 52 586 zostało rannych.

Szefowa Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) Mirjana Spoljaric Egger oświadczyła podczas wtorkowej konferencji prasowej w Genewie, że sytuacja w Strefie Gazy jest "moralną porażką".

"Mówię o porażce, ponieważ każdego kolejnego dnia, kiedy nadal trwa (wojna w Strefie Gazy) wspólnota międzynarodowa dowodzi, że nie jest w stanie zakończyć takiego cierpienia i będzie to miało wpływ na (następne) pokolenia, nie tylko w Gazie" - wyjaśniła Spoljaric.

Jak dodała MKCK nakłania strony konfliktu w wojnie Izraela z Hamasem do "stworzenia przestrzeni", w której możliwe stanie się uwolnienie zakładników.

Jak wyjaśnia portal Times of Israel, szefowa MKCK jest bardzo krytykowana przez władze Izraela za to, że nie zdołała nakłonić Hamasu do zezwolenia na kontakt przedstawicieli Czerwonego Krzyża z zakładnikami. (PAP)

fit/ adj/