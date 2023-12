Polsko-Amerykańska Inicjatywa Strategiczna (PASI) wzywa społeczność polonijną w USA do apelowania, aby Izba Reprezentantów wyeliminowała przepisy obniżające emerytury. Cierpią na tym osoby pobierające jednocześnie emerytury zagraniczne lub nie objęte systemem Social Security.

Czy ustawę przyjmie izba Kongresu USA?

Według PASI prace nad projektem ustawy o sprawiedliwym przydzielaniu emerytur z funduszu ubezpieczeń społecznych Social Security (H.R.82) są bardzo zaawansowane. Niezbędne są jednak dalsze wysiłki, aby ustawę tę przyjęła niższa izba Kongresu USA.

"H.R.82 wymaga uchylenia dwóch innych postanowień: WEP i GPO, które niesprawiedliwie redukują świadczenia z funduszu Social Security wówczas, kiedy emeryt otrzymuje zarazem albo emeryturę z zagranicy lub wypracowaną w USA poza systemem Social Security" – wyjaśnia polonijna organizacja, będąca częścią amerykańskiej Krajowej Grupy Zadaniowej ds. Uchylenia WEP/GPO. Zwracają się one do społeczności Stanów Zjednoczonych pomoc w lobbingu na rzecz przeforsowania H.R.82.

Zabezpieczenie społeczne emerytów

Jak przypomina PASI 20 listopada komisja środków i zasobów Izby Reprezentantów wraz z podkomisją ds. zabezpieczenia społecznego zorganizowały ważne przesłuchanie w sprawie krzywdzącego traktowania emerytów przez Social Security Administration. Dowiodło ono, że ustawodawcy zdecydowanie popierają zmiany i widzą pilną potrzebę usunięcia restrykcji obowiązujących od wielu lat.

„Przepisy narzucone przez WEP niesprawiedliwie redukują emerytury wielu ludzi, w tym Polaków w USA, obniżając znacznie ich standard życia i powodując, że niektórzy żyją w biedzie lub na granicy ubóstwa. Należy zatem obecnie skłonić komisje do wznowienia debaty i sfinalizowania prac, aby projekt ustawy H.R.82 można było szybko poddać pod głosowanie w Izbie Reprezentantów” – nawołuje PASI.

Polacy, wysyłajcie e-maile

Zwraca się do amerykańskich Polaków o przesyłanie e-maili do członków komisji z wezwaniem, by opowiedzieli się w głosowaniu za H.R.82. Adresy e-mailowe członków komisji oraz stosowny apel znajdują się na stronie PASI na Facebooku.