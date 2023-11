Mniej państwa, więcej Unii

Choć w propozycji europosłów zmiany obejmują wiele obszarów funkcjonowania instytucji UE, to w prawie każdej kwestii opierają się na federalistycznych założeniach. Najważniejszym punktem jest zmiana systemu podejmowania decyzji z jednomyślności na większość kwalifikowaną także w sprawach budżetowych, polityki zagranicznej i podatkowej. Choć dziś wiele obszarów obejmuje system większości kwalifikowanej, to taka zmiana odebrałaby Polsce i każdemu pojedynczemu państwu możliwość blokowania niekorzystnych dla nich projektów. Ponadto europosłowie chcą dodać kompetencje w zakresie środowiska do wyłącznych kompetencji UE, natomiast zdrowie publiczne, ochronę ludności i przemysł przesunąć do kompetencji dzielonych, co oznacza utratę przez kraje bezpośredniej kontroli nad niektórymi obszarami prawodawstwa. PE chce też ogólnounijnych referendów „w istotnych sprawach”, co premiowałoby najliczniejsze społeczeństwa. A na koniec Komisja Europejska miałaby się stać technicznym organem, którego szefa wybieraliby europosłowie, a on z kolei dobierałby komisarzy na podstawie preferencji politycznych. Wskutek tego Polska mogłaby zostać pozbawiona nawet teki komisarza. ©℗