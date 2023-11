Szpitale w Gazie upadają. Zachodnie społeczeństwa wzmacniają presję

20 z 36 szpitali w Strefie Gazy przestało funkcjonować – przekazała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Problemem są już nie tylko ostrzały.

U bram szpitala Al-Szifa, największego w Strefie, toczą się bowiem walki lądowe. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus napisał na portalu X (dawniej Twitter), że w Al-Szifie od kilku dni nie ma wody. W placówce skończyło się także paliwo, które wykorzystuje się do zasilania generatorów prądu, co – według tamtejszego ministerstwa zdrowia – doprowadziło do śmierci trzech wcześniaków i czterech innych pacjentów.

Wkrótce umrzeć może także kolejne 36 przebywających tam noworodków – wylicza WHO.

Zdaniem rzecznika Sił Obrony Izraela (IDF) Daniela Hagariego wojsko może zapewnić pomoc w zorganizowaniu transferu dzieci z oblężonego szpitala.

Palestyńscy lekarze przekazali, że z uwagi na trwające wokół walki jakakolwiek ewakuacja placówki zagroziłaby pacjentom. Palestyńczycy oferty wsparcia ze strony Izraela uznają za chwyt propagandowy.

W Al-Szifie są uwięzione nie tylko setki pacjentów. Według informacji WHO przebywa tam ok. 600–650 pacjentów, od 200 do 500 pracowników systemu ochrony zdrowia i ok. 1,5 tys. szukających tam schronienia przesiedleńców. IDF twierdzi, że bojownicy Hamasu ukrywają się w tunelach pod placówką. Zaprzeczają temu Hamas i personel szpitala.

To niejedyny problem, bo wyczerpał się także skład paliwa Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Palestyńskich Uchodźców (UNRWA). – Prośba skierowana do izraelskiego wojska o jego uzupełnienie pozostała bez odpowiedzi – powiedział w poniedziałek szef instytucji Philippe Lazzarini. Dodając, że w ciągu kilku dni UNRWA nie będzie już w stanie zaopatrywać szpitali, usuwać ścieków i dostarczać wody pitnej mieszkańcom. – Niektóre szpitale mają panele słoneczne, ale wytwarzana z nich energia ma marginalne znaczenie – tłumaczył.

Państwa Zachodu wciąż zdają się trzymać stronę państwa żydowskiego. Unia Europejska potępiła w niedzielę Hamas za wykorzystywanie „szpitali i cywilów jako żywych tarcz” w Strefie Gazy, jednocześnie wzywając Izrael do wykazania „maksymalnej powściągliwości” w celu ochrony ludności cywilnej. Coraz większą presję na zachodnich przywódców wywierają jednak tamtejsze społeczeństwa. W niedzielnym marszu solidarności z Palestyną w Londynie wzięło udział 300 tys. osób. Z funkcji szefowej resortu spraw wewnętrznych została odwołana w poniedziałek Suella Braverman po tym, gdy skrytykowała brytyjską policję za pobłażliwość, jaką – jej zdaniem – okazuje ona wobec uczestników demonstracji. Wcześniej propalestyńskie protesty określała mianem „marszów nienawiści”. Doszło do tego mimo proizraelskiego stanowiska rządu Rishiego Sunaka. ©℗