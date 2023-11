Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela wydało bezprecedensowe ostrzeżenie dla obywateli, aby powstrzymali się od podróżowania za granicę, jeśli nie jest to konieczne, oraz aby ukrywali swoją narodowość, jeśli będą musieli odbyć podróż zagraniczną.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydały ostrzeżenie, w którym wzywają „wszystkich obywateli Izraela do zachowania wzmożonej ostrożności podczas podróży za granicę” – powiedział rzecznik izraelskiego rządu Eylon Levy. "Wiemy, że społeczności żydowskie i ich instytucje, izraelskie misje dyplomatyczne i lotniska obsługujące loty do i z Izraela są kluczowymi celami uciekających się do przemocy antysemitów” – kontynuował.

Nie przyznawaj się, ze jesteś z Izraela

W rezultacie Rada Bezpieczeństwa Narodowego wzywa „wszystkich Izraelczyków do rozważenia, czy w tym niebezpiecznym momencie jakakolwiek podróż zagraniczna w dowolne miejsce na świecie jest konieczna”, podała agencja Reuters.

Ostrzeżenie dotyczy zwłaszcza państw arabskich, bliskowschodnich, regionu Kaukazu Północnego oraz "krajów graniczących z Iranem”.

Dodając, że „naprawdę nie może uwierzyć, że to robimy”, Levy powiedział, że Izrael prosi „wszystkich obywateli, aby podczas podróży gdziekolwiek na świecie unikali okazywania jakichkolwiek zewnętrznych oznak swojej izraelskiej lub żydowskiej tożsamości”.

Osoby, które muszą podróżować, powinny mieć numery służb ratunkowych i lokalnych ambasad „w trybie szybkiego wybierania”. „Zachowujcie czujność” przez cały czas, podsumował Levy. (PAP)

oprac. pc.

os/ mms/