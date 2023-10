Spadki nie będą trwać wiecznie

Decyzja Izraela o wysłaniu sił lądowych do Strefy Gazy zwiększa ryzyko wybuchu konfliktu o zasięgu regionalnym. W niedzielę amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan ocenił, że jest ono „podwyższone”. Izrael (ani tym bardziej Palestyna) nie jest istotnym graczem na rynku energetycznym, ale wojna toczy się w bezpośrednim sąsiedztwie bogatej w złoża Zatoki Perskiej. Na razie zaostrzająca się sytuacja nie wpłynęła jednak znacząco na ceny surowca. Te w ostatnich dniach odnotowują tendencję spadkową. Cena gatunku Brent spadła w poniedziałkowe popołudnie o 1,6 proc. do 89,03 dol. za baryłkę (w połowie października oscylowała wokół 92 dol.).

Bank Światowy ostrzegał jednak wczoraj, że poważna eskalacja wojny między Izraelem a Hamasem, która przerodziłaby się w szerszy konflikt na Bliskim Wschodzie, mogłaby spowodować wzrost cen ropy nawet o 75 proc. – Konflikt ten pojawia się po największym wstrząsie na rynkach od lat 70. – powiedział Indermit Gill, główny ekonomista Banku Światowego. I podkreślił, że gdyby doszło do eskalacji, „światowa gospodarka po raz pierwszy od dziesięcioleci stanęłaby w obliczu podwójnego szoku energetycznego – wojny w Ukrainie i wojny na Bliskim Wschodzie”.

BŚ przewiduje, że globalne ceny ropy naftowej w tym kwartale wyniosą średnio 90 dol. za baryłkę. Bank przewidywał ich spadek w przyszłym roku, ale zakłócenia w dostawach ropy mogą drastycznie zmienić te prognozy.

Najgorsza z nich powiązana jest z arabskim embargiem na ropę z 1973 r., które miało miejsce podczas wojny arabsko-izraelskiej. Zakłócenie o takim nasileniu mogłoby usunąć z rynku nawet 8 mln baryłek ropy dziennie i spowodować wzrost cen do 157 dol. za baryłkę. Bardziej umiarkowanym scenariuszem byłby konflikt podobny do wojny domowej w Libii z 2011 r., w wyniku którego z globalnych rynków zniknęłyby 2 mln baryłek ropy dziennie, a ceny wzrosłyby nawet o 13 proc. do 102 dol. Wiosną tego roku spadły do ok. 70 dol. Od tego czasu stale jednak rosły. ©℗