Potrzebujemy europejskiej polityki migracyjnej, potrzebujemy paktu azylowo-migracyjnego i musimy go przyjąć jak najszybciej - mówił w środę podczas debaty w Parlamencie Europejski wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Schinas. "Partia Donalda Tuska przepycha przez Parlament Europejski pakt migracyjny" - powiedział polski premier Mateusz Morawiecki w spocie opublikowanym w środę. Polska sprzeciwia się zapisom paktu.

Rząd Zjednoczonej Prawicy nie dopuści do tego, by w naszym kraju pojawili się nielegalni migranci; na pewno Polska twardo będzie stała na tym stanowisku - powiedział w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

"Dyskusja toczy się w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie migrantów. Na skutek błędów polityki większości państw zachodnioeuropejskich wobec państw Afryki, Afryki Północnej wobec Bliskiego Wschodu rośnie napięcie migracyjne" - wskazywał minister w KPRP.

„Trzeba natychmiast wprowadzić wspólny europejski system azylowo-migracyjny. Budowaliśmy go przez ostatnie trzy lata i jesteśmy blisko zakończenia. Ma to być system, który rozwiąże wszystkie problemy. Będą szybkie procedury na granicach, gdzie będzie można identyfikować azylantów albo odsyłać osoby. Będzie obowiązkowa solidarność, pomoc dla państw członkowskich, które są pod presją. Wszystkie państwa członkowskie będą musiały wnieść wkład odpowiednio do możliwości” – powiedział z kolei wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Schinas.

Wiceszef KE dodał, że po przyjęciu paktu powstanie wzmocniony systemu odsyłania osób, które nie mają podstaw do tego, by ubiegać się w UE o azyl. Wskazał, że obecnie toczą się rozmowy ambasadorów państw członkowskich ws. ostatniego elementu pakietu, tzw. rozporządzenia kryzysowego. „Mam nadzieje, że ambasadorowie rozumieją, że to porozumienia jest nam potrzebne” – powiedział Schinas.

„Musimy przyjąć ten pakt jak najszybciej, zanim Europejczycy pójdą do urn. (…) Jeśli zwiedziemy, będzie to woda na młyn wrogów demokracji. Jeśli nam się uda, pokażemy, że Europa może się w tej kwestii zjednoczyć” – dodał wiceszef KE.

Debata pt. "Potrzeba szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji" została włączona do porządku obrad na wniosek frakcji EPL.

Partia Donalda Tuska przepycha przez Parlament Europejski pakt migracyjny, czyli przymusową relokację imigrantów. Nie pozwolimy na to. Powiedzieliśmy: weto w 2018 roku i powtórzymy je teraz - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w nowym spocie PiS opublikowanym w środę rano.

Polski rząd sprzeciwia się zapisom paktu azylowo-migracyjnego. Polska uważa zawartą w nim tak zwaną obowiązkową solidarność, opartą de facto wyłącznie na relokacji lub karach finansowych za nieprzyjmowanie migrantów, za całkowicie niewłaściwą.(PAP)

