Prezydent Joe Biden powołał nowy urząd, który ma zająć się zapobieganiem przestępczości z użyciem broni palnej, w tym egzekwowaniem istniejących już przepisów i współpracą z władzami stanowymi w tych sprawach - poinformował w czwartek Biały Dom.

Jak poinformowali przedstawiciele Białego Domu, urząd, z którym będą współpracować czołowi zwolennicy zaostrzenia kontroli dostępu do broni palnej, będzie nadzorować wiceprezydent Kamala Harris.

"Ponawiam apel do Kongresu aby podjął zdroworozsądkowe działania, które popiera większość Amerykanów, takie jak wprowadzenie powszechnego obowiązku badania przeszłości osób kupujących broń, zakazu sprzedaży broni ofensywnej i magazynków o dużej pojemności" - oświadczył prezydent.

Dodał, że urząd oraz cała administracja "będą czyniły wszystko co w ich mocy aby zwalczyć plagę przestępczości z użyciem broni palnej, która niszczy rodziny, społeczności i cały kraj".

Reuter zauważa, że większość Demokratów, w tym prezydent Biden, opowiada się za zaostrzeniem kryteriów dostępu do broni palnej, natomiast Republikanie wspierani przez wpływowe National Rifle Asssociation, są temu przeciwni. Powołują się przy tym na Drugą Poprawkę do Konstytucji USA, która gwarantuje obywatelom prawo do noszenia broni. (PAP)

jm/