W brytyjskiej aktualizacji wywiadowczej zamieszczono zdjęcie satelitarne bazy w Cel w środkowej Białorusi. Od połowy lipca wprowadziło się tam co najmniej kilka tysięcy najemników Grupy Wagnera. W opustoszałym w większości do tej pory obiekcie zidentyfikowano około 300 dużych namiotów oraz 200 pojazdów.

Co z ciężkim sprzętem Grupy Wagnera?

Jak dodano, oddzielne doniesienia sugerują, że większość widocznych pojazdów to ciężarówki i minibusy i niewiele jest opancerzonych pojazdów bojowych. "Pozostaje niejasne, co stało się z ciężkim sprzętem używanym przez Grupę Wagnera na Ukrainie; istnieje realna możliwość, że została ona zmuszona do zwrócenia ich rosyjskiemu wojsku" - przekazał brytyjski resort obrony.

Co zdecyduje o skuteczności Grupy Wagnera?

"Zdolność Grupy Wagnera do zabezpieczenia ciężkiego sprzętu i środków wspomagających, takich jak transport lotniczy, będzie kluczowym czynnikiem jej przyszłej skuteczności bojowej" - wskazano w aktualizacji wywiadowczej W.Brytanii. (PAP)

bjn/ sp/