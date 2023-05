Grupa Wagnera stara się wykorzystać Mali do przewożenia przez ten kraj sprzętu wojskowego przeznaczonego do walk w Ukrainie - powiedział w poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Wagnerowcy chcą w ten sposób ukryć zakupy broni z krajów trzecich.

"Zostaliśmy poinformowani, że Grupa Wagnera stara się przewieźć przez Mali sprzęt na potrzeby wojny Rosji i jest gotowa, by używać fałszywych dokumentów dla tych transakcji" - powiedział Miller podczas briefingu prasowego. Jak powiedział, USA posiadają informację, że firma wojskowa kierowana przez oligarchę Jewgienija Prigożyna chce kupić broń z krajów trzecich, kierując ją przez Mali, tak by ukryć te objęte sankcjami transakcje. Dodał jednak, że dotąd nie ma informacji, by udało im się sfinalizować te zakupy.

Urzędnik nie podał, skąd Rosjanie próbowali pozyskać broń, jednak zasugerował, że jest to osobny przypadek od incydentu z grudnia, kiedy według USA broń i amunicję Rosji potajemnie sprzedać miała Republika Południowej Afryki.

Mali jest jednym z kilku krajów Afryki, gdzie obecni są najemnicy Wagnera. Sprowadziła ich tam wojskowa junta, która doszła do władzy w 2020 r. (PAP)

osk/ tebe/