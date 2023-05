Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął w poniedziałek w Pałacu Elizejskim szefa firm Tesla, SpaceX i właściciela Twittera Elona Muska, który przyjechał do Francji, by wziąć udział w Wersalu w dorocznej konferencji inwestorów "Choose France" (Wybierz Francję). Rozmawiano m.in. o regulacji sektora cyfrowego.

"Rozmawialiśmy o atrakcyjności Francji (dla inwestorów) i o znaczących postępach w sektorze samochodów elektrycznych i energii. A także o regulacji (sektora) cyfrowego. Mamy razem tyle do zrobienia" - napisał na Twitterze Macron po spotkaniu z Muskiem.

Miliarder będzie też rozmawiał z ministrem gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire'em, który powiedział w wywiadzie dla telewizji BFMTV, że "prowadzone są właśnie negocjacje" z Muskiem, bowiem na razie nie zadeklarował on żadnych inwestycji w ramach konferencji "Choose France". Le Maire podkreślił jednak, że sam udział Muska w tym spotkaniu to "bardzo silny sygnał".

Według agencji Reutera Paryż zabiegał wcześniej o to, by Musk zbudował we Francji swoją "gigafabrykę" Tesli, która jednak powstała w Niemczech, pod Berlinem.

Le Maire będzie w poniedziałek po południu, podczas wspólnego obiadu, przedstawiał Muskowi szczegóły zachęt podatkowych dla zielonych inwestycji, które Macron zapowiedział w ubiegłym tygodniu - podaje AFP.

Jak dotąd w ramach tegorocznego forum "Choose France" zapowiedziano inwestycje we Francji wartości 13 mld euro i jest to największa suma zadeklarowana podczas tej konferencji od jej pierwszej edycji w 2018 roku.

W tym roku w spotkaniu w Wersalu bierze udział ponad 200 zagranicznych inwestorów. Pałac Elizejski oznajmił, że "Choose France" stało się ważnym dorocznym forum, które pomaga ponownie uprzemysłowić Francję i obniżyć koszty pracy. (PAP)

fit/ ap/