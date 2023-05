Od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Tiranie rozpoczęło się w czwartek przed południem spotkanie prezydentów Polski i Albanii, Andrzeja Dudy i Bajrama Begaja. Prezydenci rozmawiają m.in. o bezpieczeństwie na wschodniej flance NATO i współpracy gospodarczej.

Wizyta polskiego prezydenta w Albanii ma charakter oficjalny; Andrzejowi Dudzie towarzyszy pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Prezydenci będą rozmawiać w cztery oczy oraz w towarzystwie delegacji. W południe, po zakończeniu rozmów, zaplanowano wspólną konferencję prasową Dudy i Begaja.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiedział, że podczas wizyty zostanie poruszony temat bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

"Oczywisty kontekst tej wizyty, to zbliżający się szczyt NATO w Wilnie (...). W oczywisty sposób będziemy rozmawiać o tym, jak adaptować dalej NATO do aktualnych wyzwań. To, co z perspektywy Polski najważniejsze, to oczywiście adaptacja wschodniej flanki NATO do tych wyzwań i zagrożeń" - mówił prezydencki minister.

Według Przydacza, ważnym elementem rozmów będzie też tematyka gospodarcza.

"Pan prezydent będzie gospodarzem okrągłego stołu polskich przedsiębiorców, ich albańskich kolegów, biznesmenów. Polski przemysł turystyczny jest zainteresowany obecnością inwestycyjną tam na miejscu. (...) Ale to nie jedyny sektor także i inne kwestie infrastrukturalne będą dyskutowane. Albania przeżywa okres rozkwitu jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową i budownictwo. Polscy przedsiębiorcy z tego sektora też będą obecni podczas dyskusji" - powiedział szef BPM.

Podkreślił, że perspektywiczna dla firm z naszego kraju jest też branża rolno-spożywcza. "Zawsze dla prezydenta jest ważne, by promować polskie rozwiązania technologiczne, w sensie przemysłu maszynowego, z drugiej strony - także gotowe produkty żywnościowe, które mogłyby trafiać na rynek Bałkanów Zachodnich" - powiedział.

Poinformował, że podczas rozmów będzie też omawiana sytuacja w regionie Bałkanów Zachodnich.

"To, co dzieje się na tym podbrzuszu południowym Europy, ma wpływ na poczucie naszego bezpieczeństwa Europie Środkowej. Te dyskusje dotyczące sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie Albanii, ale także i przyszłej integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE będą przedmiotem dyskusji pana prezydenta z premierem i prezydentem Albanii" - dodał Przydacz.

W czwartek polski prezydent będzie rozmawiał także z premierem Edim Ramą oraz przewodnicząca albańskiego parlamentu Linditą Nikollą; następnie razem z prezydentem Albanii weźmie udział w otwarciu Okrągłego Stołu Gospodarczego, z udziałem polskich i albańskich przedsiębiorców.

Albania od 2009 roku jest członkiem NATO. W 2009 roku kraj ten złożył wniosek o członkostwo w UE, a od 2014 r. ma status kandydata do wspólnoty. 19 lipca 2022 roku UE rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną (która ma status kraju kandydującego do UE od 2005 roku).

Z Tirany Wiktoria Nicałek (PAP)

