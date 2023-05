Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva w niedzielnym wystąpieniu radiowo-telewizyjnym z okazji Dnia Pracy zapowiedział wysłanie do Kongresu projektu ustawy, która zapewniłaby, że coroczne dostosowanie płacy minimalnej powyżej inflacji stało się stałą zasadą..

Na razie realnym efektem tych przepisów, zdaniem da Silvy, który już dwukrotnie sprawował najwyższy urząd w kraju w latach 2003-2010, a 1 stycznia tego roku objął go ponownie po wygranych wyborach w 2022 roku, jest doprowadzenie do tego, by wynagrodzenie minimalne przynajmniej w minimalnym stopniu przewyższało postępującą inflację.

Tym samym płaca minimalna ma zostać podniesiona od 1 maja o 2,8 procent, czyli do 1320 reali brazylijskich, co odpowiada 264 dolarom.

Drugą obietnicą złożoną przez szefa państwa Brazylijczykom jest wdrożenie przed końcem jego prezydentury reformy zwalniającej z podatku dochodowego osoby zarabiające do 5 tys. reali miesięcznie, czyli równowartość tysiąca dolarów.(PAP)

