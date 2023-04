Chrześcijańscy demokraci w Niemczech w sondażach mają zdecydowanie największe poparcie. Chce na nich głosować 27–29 proc. ankietowanych. Tymczasem w wyborach parlamentarnych jesienią 2021 r. CDU/CSU uzyskała zaledwie 24,1 proc. głosów, a później jej poparcie spadało. Trend odmienił się wraz z wybuchem wojny w Ukrainie, a kilka tygodni temu pojawiły się nawet sondaże, w których chadecy mają ponad 30 proc. poparcia. Jest to i tak znacznie mniej niż w trakcie pierwszej fazy pandemii, w połowie 2020 r., gdy momentami popierało ich aż 40 proc. Niemców.

W odwrotnej sytuacji jest największa z trzech partii tworzących rząd – czyli socjaldemokracja (SPD), na którą obecnie chce głosować ok. 20 proc. Dla porównania: w wyborach w 2021 r. partia kanclerza Olafa Scholza zwyciężyła, uzyskując 25,7 proc. głosów. To poparcie spadło w I połowie 2022 r. Powodów do zadowolenia nie mają także najmniejsi koalicjanci, czyli liberałowie z FDP, na których obecnie chce głosować ok. 8 proc. Niemców, czyli znacznie mniej niż w wyborach, gdy uzyskali ponad 11-proc. poparcie. Za to najbardziej może się cieszyć trzeci koalicjant, czyli Zieloni, którzy w stosunku do elekcji poprawili swoje notowania o 2–3 pkt proc. i obecnie mogą liczyć na poparcie 17–18 proc. wyborców za Odrą. Tę partię niepokoić może jednak to, że po letniej zwyżce sondażowej w ubiegłym roku, od kilku miesięcy deklarowane dla nich poparcie spada.