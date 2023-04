Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w czwartek podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, że liczy na jego pomoc, by przemówić Rosji do rozsądku w kwestii wojny na Ukrainie i sprawić, że wszystkie strony powrócą do negocjacji.

„Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie zadała cios (międzynarodowej) stabilności – oświadczył francuski prezydent. - Wiem, że mogę na pana liczyć, by przemówić Rosji do rozsądku i przywrócić wszystkich do stołu negocjacyjnego".