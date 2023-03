Oczywiście cały czas jest mowa o pieniądzach, które są na razie zablokowane dla Polski. Chodzi jednak o to, by – wskutek własnych zaniechań – nie zamknąć sobie drogi do powiększenia puli tych pieniędzy na przyszłość.

W Krajowym Planie Odbudowy (KPO) Polsce przyznano 24 mld euro grantów oraz 34 mld euro niskooprocentowanych pożyczek. Nasz rząd zamierza skorzystać z pełnej puli grantowej, natomiast los pożyczek ciągle się rozstrzyga. Na razie wnioskujemy o 11,5 mld euro z tej puli. Generalnie jeśli chcielibyśmy wykorzystać pozostałe dwie trzecie (lub przynajmniej część), to powinniśmy zadeklarować to do końca sierpnia br.