Dziennikarze „HVG” dotarli do treści listu autorstwa wicepremiera Zsolta Sémjena, lidera koalicjanta Fideszu – chrześcijańskich demokratów. Jest on adresowany do przewodniczącego Zgromadzenia Krajowego. Semjén stwierdza, że z uwagi na przedłużające się konsultacje z Komisją Europejską w imieniu rządu prosi o wprowadzenie zmian w przyjętym 27 lutego porządku obrad. Wicepremier chce, by planowane na 20–24 marca posiedzenie się nie odbyło. Ma ono zostać przełożone na kolejny tydzień. Według dotychczasowego harmonogramu posiedzeń po 24 marca posłowie mieli spotkać się tylko 27 marca i 3 kwietnia. Planów na dalszy okres nie opublikowano.

Między 20 a 24 marca zaplanowano nie tylko finalne głosowanie ws. rozszerzenia NATO. Chodzi także o złożoną jeszcze w połowie stycznia 2023 r. nowelizację budżetu centralnego. Ta według rządu jest priorytetowa.