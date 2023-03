Zełenski powiedział po rozmowach z Guterresem, że przedłużenie tego porozumienia "jest konieczne dla całego świata".

Również Guterres mówił o "zasadniczym znaczeniu" przedłużenia umowy i "pracy nad stworzeniem warunków do umożliwienia największego, jak to możliwe, wykorzystania infrastruktury eksportu poprzez Morze Czarne". Szef ONZ przypomniał, że dotąd wyeksportowano 23 mln ton zboża na mocy porozumienia.

Porozumienie z lipca 2022 roku zostanie wznowione 18 marca, jeśli żadna ze stron nie wyrazi sprzeciwu. Agencja Reutera podaje, że Rosja "zasygnalizowała, że zanim pozwoli na kontynuację umowy, chce usunięcia przeszkód dla jej własnego eksportu" produktów rolnych.

Na konferencji prasowej z Guterresem Zełenski poinformował, że w ramach inicjatywy humanitarnej "Ziarno z Ukrainy" pozyskano ponad 200 mln USD i wysłano 140 tys. ton zboża ukraińskiego do najbiedniejszych krajów.

"Jestem przekonany, że zdołamy znacznie zintensyfikować tę inicjatywę. Będzie to jeszcze większą gwarancją światowego bezpieczeństwa żywnościowego" - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski podziękował sekretarzowi generalnemu ONZ za "kategoryczne potępienie agresji rosyjskiej" wobec Ukrainy. Przekazał, że podczas rozmów w Kijowie poruszyli kwestię zapewnienia bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni atomowych i zaprzestania przez Rosję "szantażu jądrowego". Podkreślił, że Zaporoska Elektrownia Atomowa na południu Ukrainy, okupowana przez Rosję, "powinna przejść pod pełną kontrolę Ukrainy".

Prezydent dodał, że poinformował szefa ONZ o działaniach Kijowa "w celu powołania specjalnego trybunału ds. agresji Rosji wobec Ukrainy i pracach nad odpowiednią rezolucją ONZ". Ukraina - zaznaczył - przygotowuje taką rezolucję.

"Stanowisko ONZ, które konsekwentnie powtarzam, jest absolutnie jasne: inwazja Rosji na Ukrainę jest pogwałceniem statutu ONZ i prawa międzynarodowego" - powiedział Guterres.

Skomentował też niedawno upublicznione nagranie egzekucji przez Rosjan ukraińskiego jeńca wojennego. "Szokujące zdjęcia, na których żołnierz ukraiński, jak się wydaje, został zabity w trybie natychmiastowym, są jeszcze jednym przypomnieniem o tym, że należy ściśle przestrzegać praw wojny" - powiedział szef ONZ.

Umowa o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie została podpisana 22 lipca 2022 roku w Stambule przez przedstawicieli Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ.

W ramach inicjatywy "Ziarno z Ukrainy" Kijów ma do połowy 2023 roku wysłać około 60 statków z ukraińskim zbożem do Afryki, do najbiedniejszych krajów świata.(PAP)

awl/ mal/