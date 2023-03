Za dwa tygodnie unijni liderzy podczas szczytu w Brukseli usiądą do rozmów o europejskiej odpowiedzi na amerykański system subsydiów i ulg dla zielonego przemysłu zawarty w Inflation Reduction Act (IRA). Choć UE , żeby zatrzymać odpływ biznesu ze Starego Kontynentu i nawiązać konkurencję z USA, oczekiwała odstępstw od IRA i przyznania ulg także na samochody elektryczne produkowane w Europie, to nic nie wskazuje na to, żeby administracja Joego Bidena miała zdecydować się na taki krok.