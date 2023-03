Autorzy raportu wymieniają wśród metod działania reżimu Ortegi, stosowanych w celu zastraszenia i wyeliminowania polityków opozycji, m.in długotrwałe przetrzymywanie w więzieniach bez wyroku sądowego, pozbawianie obywatelstwa i bezprawne wydalanie obywateli z ich ojczyzny.

Raport apeluje do wspólnoty międzynarodowej o podjęcie działań prawnych wobec odpowiedzialnych za łamanie praw obywateli Nikaragui i wskazuje na konieczność zaostrzenia sankcji wobec reżimu małżeństwa Ortegów, jednego z najbardziej uzależnionych w Ameryce Łacińskiej od gospodarczego i militarnego wsparcia Moskwy.

„Oprawcy nie cofają się przed stosowaniem tortur wobec przedstawicieli opozycji, pozbawiania ich obywatelstwa i prawa pobytu we własnym kraju, a wszystko to w celu sterroryzowania wszystkich czynnych przeciwników nikaraguańskiej dyktatury” – stwierdził jeden z autorów raportu Jan Simon, wzywając wspólnotę międzynarodową do zaostrzania sankcji wobec nikaraguańskiego reżimu.

Policja i „prorządowe grupy zbrojne” od czasu masowych protestów ulicznych przeciwko dyktaturze Ortegi w 2018 roku dopuszczają się egzekucji bez sądu wobec Nikaraguańczyków, którzy odważyli się demonstrować publicznie przeciwko metodom rządzenia małżeństwa Ortega-Murillo – oświadczył Jan Simon.

„W więzieniach zaś – jak dodaje ONZ-owski ekspert - zwykłą rzeczą są w trakcie przesłuchań tortury i przemoc seksualna wobec przeciwników politycznych rządu” .

W środę nikaraguańska opozycja obchodziła Krajowe Święto Dziennikarza. Ten zawód należy tam do najbardziej ryzykownych; w ciągu pięciu lat ponad dwustu jego przedstawicieli musiało uciekać z kraju lub zostało z Nikaragui wydalonych, a 23 opozycyjnych dziennikarzy reżim Daniela Ortegi pozbawił obywatelstwa na podstawie oskarżenia o „zdradę ojczyzny”.

Niezależna grupa ekspertów została powołana przez Radę Praw Człowieka ONZ w celu zbadania przypadków łamania praw człowieka w Nikaragui od czasu wielkich demonstracji antyrządowych z kwietnia 2018 roku podczas których zginęło od kul policji i wojska 355 ich uczestników. (PAP)

