Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę UE i kraje G7 zamroziły należące do rosyjskich oligarchów, przedstawicieli aparatu władzy i administracji aktywa o łącznej wartości prawie 300 mld dol. Środki te mają w przyszłości – według zapewnień Brukseli – posłużyć do odbudowy Ukrainy. W związku z tym KE chciałaby dokładnych raportów, jakie aktywa w których bankach zostały zamrożone. Propozycja KE obejmuje fundusze należące do wszystkich podmiotów objętych sankcjami, w tym Banku Rosji, które udało się zamrozić państwom UE, oraz te, które zostały w porę przetransferowane przez rosyjskich właścicieli, choć teoretycznie także powinny zostać zamrożone.