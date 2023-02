W Knesecie i na ulicach Izraela trwa walka o sygnowaną przez gabinet Binjamina Netanjahu reformę sądownictwa. W nocy z poniedziałku na wtorek w parlamencie odbyło się pierwsze z trzech czytań projektów ustaw, które zakładają zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyboru sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania jego orzeczeń zwykłą większością głosów. Po wtorkowym czytaniu za ich przyjęciem opowiedziało się 63 ze 120 posłów. Część polityków zbojkotowała głosowanie . Ustawa wraca teraz do parlamentarnej komisji konstytucji, prawa i sprawiedliwości, gdzie zostanie przygotowana do drugiego i trzeciego czytania. Te mają się odbyć do końca marca.