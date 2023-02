Byłbym zaskoczony, gdyby w Polsce pojawiły się nowe deklaracje wojskowe. Biden raczej wykorzysta okazję, by dalej apelować o wsparcie dla Ukrainy, zwracać się tu będzie do środowiska międzynarodowego, ale i do obywateli USA. Pamiętajmy o tym drugim, bo ta wizyta cieszy się sporym zainteresowaniem mediów amerykańskich. Oczywiście prezydent chce też docenić znaczenie Polski w NATO oraz w trakcie wojny. Ale nie oczekuję niczego nowego. Raczej podkreślenia tego wszystkiego, co udało się dokonać. I ponownego zobowiązania, że utrzymujemy kurs , że będziemy dawać Ukraińcom to, czego potrzebują.