"Ideologia w Kościele - to zaraza"- powiedział papież Franciszek. Wyraził opinię, że "najgorszą rzeczą jest klerykalizm". "Trzeba go przepędzić" - dodał podczas sobotniej audiencji dla uczestników międzynarodowej konferencji pod hasłem: "Pasterze i wierni świeccy wezwani, by podążać razem".

W przemówieniu papież podkreślił, że przygotowanie świeckich musi być nakierowane "na misję, a nie tylko na teorię". "Bo inaczej - ostrzegł - popada się w ideologię. To straszne, to zaraza; ideologia w Kościele - to zaraza". Jako drugą "zarazę" Franciszek wymienił "sklerykalizowanych świeckich". Przypomniał, że francuski teolog kardynał Henri de Lubac, zmarły w 1991 roku, napisał, że klerykalizm jest najgorszą rzeczą, jaka może wydarzyć się w Kościele. "Klerykalizm należy przepędzić; ksiądz czy biskup, którzy dopuszczają się takiego zachowania, wyrządzają wielką krzywdę Kościołowi. To choroba, która zaraża. A gorsi od takiego księdza czy biskupa, którzy popadli w klerykalizm, są sklerykalizowani świeccy. To zaraza w Kościele" - oświadczył papież. Następnie zaznaczył: "niech świecki będzie świeckim". Z Watykanu Sylwia Wysocka(PAP)