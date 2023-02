W poniedziałek w Polsce wyląduje prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. To będzie jego druga wizyta w naszym kraju w ciągu niespełna roku. Pobyt zbiegnie się prawdopodobnie z ogłoszeniem przez Amerykanów kolejnego wielkiego pakietu wsparcia wojskowego dla Ukrainy, a także z następną rundą sankcji wymierzonych przeciwko Moskwie, które na razie nie zostały jednak jeszcze sprecyzowane. Będzie to przy okazji moment kulminacyjny wielomiesięcznej dyplomatycznej ofensywy USA, by zmobilizować Zachód i jego sojuszników do wspierania Ukrainy w obliczu spodziewanej intensyfikacji walk z Rosją. Polska liczy, że pobyt Bidena nad Wisłą, gdzie – jak pisaliśmy wczoraj – może się on spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, przyniesie jakiś przełom, choć Biały Dom nie dał dotychczas zielonego światła na wysłanie nad Dniepr myśliwców F-16 ani pocisków dalekiego zasięgu ATACMS.