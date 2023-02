61 proc. ankietowanych nie zgodziło się z twierdzeniem, że pochodzący z Ukrainy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat - których w związku z rosyjską agresją objęto zakazem wyjazdu z kraju - powinni zostać włączani do programu tymczasowej ochrony w Estonii. 26 proc. uznało to za działanie słuszne; 13 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Reklama

W ankiecie Estończyków zapytano również o hipotetyczną sytuację, w której to ich kraj zostałby napadnięty przez sąsiednią Rosję. 58 proc. z nich opowiedziało się za analogicznym zakazem wyjazdu z kraju mężczyzn w wieku poborowym, 30 proc. było takiej decyzji przeciwnych. 60 proc. respondentów uważa ponadto, że w przypadku agresji rząd Estonii powinien wezwać do powrotu przebywających poza krajem mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat.

Obecnie o włączenie do programu tymczasowej ochrony może się w Estonii ubiegać każdy obywatel Ukrainy i członkowie jego rodziny, którzy opuścili kraj w następstwie rozpoczętej 24 lutego 2022 roku agresji. Tymczasowa ochrona obowiązuje przez rok, jednak może zostać wydłużona w przypadku dalszego trwania wojny. Program zapewnia zezwolenie na pobyt oraz gwarancje socjalne podobne do tych, z których korzystają mieszkańcy Estonii, jak np. prawo do nauki, pracy i ubezpieczenia zdrowotnego.

Reklama

Z Tallina Jakub Bawołek (PAP)

jbw/ tebe/