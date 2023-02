Jak zaznaczyła organizacja, pozwała Shella jako akcjonariusz koncernu, ale pozew wspierają inwestorzy instytucjonalni posiadający ponad 12 milionów akcji spółki. ClientEarth podnosi w pozwie, że 11 dyrektorów firmy Shell naruszyło obowiązki prawne wynikające z prawa spółek, nie przyjmując i nie wdrażając strategii transformacji energetycznej, która byłaby zgodna z porozumieniem paryskim z 2015 r. Zdaniem organizacji, oznacza to nieskuteczne zarządzanie istotnym i przewidywalnym ryzykiem, jakie stanowią dla firmy zmiany klimatyczne. Jak podkreśla ClientEarth, to pierwszy tego typu pozew na świecie, a londyński sąd zbada teraz, czy jest zasadny.

Jak poinformowała organizacja, zwróciła się do sądu w Londynie o wydanie nakazu, który zobowiąże Radę Dyrektorów Shella do przyjęcia strategii zarządzania ryzykiem klimatycznym, która byłaby zgoda z obowiązkami wynikającymi z ustawy o spółkach, oraz zgodna z wyrokiem z maja 2021 r. Holenderski sąd nakazał wówczas Shellowi redukcję emisji o 45 proc. do końca obecnej dekady. Od tamtego wyroku Shell się odwołał.

ClientEarth podkreśla, że wśród popierających pozew akcjonariuszy Shella są m.in. brytyjskie fundusze emerytalne Nest i London CIV, szwedzki narodowy fundusz emerytalny AP3, francuski Sanso IS, Degroof Petercam Asset Management (DPAM) z Belgii, a także Danske Bank Asset Management oraz fundusze emerytalne Danica Pension i AP Pension z Danii.

Organizacja przypomniała, że Rada Dyrektorów Shella utrzymuje, iż strategia transformacji energetycznej firmy – w tym plan osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r. – jest zgodna z celem porozumienia paryskiego, czyli zatrzymaniem globalnego wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia.

Shell to jedna z największych na świecie firm paliwowo-energetycznych. Jej działalność obejmuje cztery główne działy: wydobywczy, zintegrowane rozwiązania dotyczące gazu, nowe źródła energii oraz dystrybucję. Na początku lutego 2023 r. koncern ogłosił, że osiągnął w 2022 r. rekordowy zysk w wysokości prawie 40 mld dol., o 19 mld dol. więcej niż rok wcześniej.

ClientEarth jest międzynarodową organizacją pozarządową zajmującą się ochroną środowiska. W Polsce działa jako Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi od 2010 r. W przeszłości ClientEarth zaskarżyła m.in. zgodę na budowę 374 km odcinka gazociągu Nord Stream 2 w wyłącznej strefie ekonomicznej Finlandii.(PAP)

