W rozmowie z gazetą szef dyplomacji podkreślił: Włochy "popierają każdą możliwą ścieżkę, by osiągnąć sprawiedliwy pokój na Ukrainie, który oznacza jej niepodległość i integralność terytorialną".

Zaznaczył, że trwają brutalne rosyjskie ataki, a "globalne konsekwencje konfliktu, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne, są wciąż ciężkie".

"Konflikt musi skończyć się jak najszybciej i dlatego dla krajów- sojuszników Ukrainy jasne musi być to, że musimy zrobić wszystko, co możliwe, by pomóc temu krajowi w jego batalii o niepodległość" - oświadczył Tajani.

Przypomniał, że "Włochy już dostarczyły Ukrainie pomoc w dziedzinie obrony w pięciu pakietach za około miliard euro. Przygotowywany jest szósty pakiet, zawierający systemy obrony przeciwlotniczej".

Szef włoskiego MSZ zaznaczył, że Rzym współpracuje z Francją w sprawie wysłania systemu obrony przeciwlotniczej SAMP-T.

Jednocześnie minister spraw zagranicznych zapewnił, że parlament Włoch będzie zawsze informowany o każdej inicjatywie i każdym wysłaniu materiałów wojskowych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)