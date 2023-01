Gdy zamykaliśmy to wydanie DGP, było wiadomo, że w katastrofie rządowego śmigłowca pod Kijowem zginęło 14 osób, w tym jedno dziecko. 25 osób, w tym 11 dzieci, odniosło rany. W tragedii śmierć ponieśli minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski, jego pierwszy zastępca Jewhenij Jenin i sekretarz stanu w resorcie Jurij Łubkowycz. Jak podał wiceszef biura prezydenta Kyryło Tymoszenko, delegacja leciała do „jednego z gorących punktów Ukrainy, gdzie trwają działania wojenne”. Do linii frontu było jednak jeszcze daleko – Browary to miasto satelickie ukraińskiej stolicy.