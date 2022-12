Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola wysłała w poniedziałek list do właściciela Twittera, miliardera Elona Muska, prosząc go o przyjazd do Brukseli na "szczerą publiczną wymianę zdań" z eurodeputowanymi - podała agencja AFP.

"Twitter odgrywa kluczową rolę w demokratycznym życiu Unii Europejskiej i stwarza okazję do obywatelskiego dyskursu - napisała Metzola - Twitter nie może nieświadomie stać się katalizatorem mowy nienawiści, ingerencji w wybory i dezinformacji". Reklama AFP wyjaśnia, że KE jest zaniepokojona serią chaotycznych i kontrowersyjnych działań Muska, w tym masowymi zwolnieniami, zawieszeniem kont dziennikarzy i zmianą regulaminu portalu społecznościowego. Elon Musk zapytał użytkowników Twittera, czy chcą aby przestał kierować firmą. Posłucha? Zobacz również Reklama KE ostrzega też, że Muskowi grożą "sankcje" ze strony UE z powodu zagrożeń, jakie jego działania stanowią dla wolności mediów. W poniedziałek Musk zorganizował na Twitterze ankietę, w której pytał, czy powinien pozostać prezesem tej firmy. 57,5 proc. użytkowników opowiedziało się za jego rezygnacją. Nie wiadomo, czy Musk przyjmie zaproszenie przewodniczącej PE. (PAP) Reklama