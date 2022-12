Wróg odparty na polu walki skierował swoją machinę wojenną przeciw cywilom, aby pozbawić ich podstawowych zasobów: wody, elektryczności i ciepła. By ich złamać. Jest to nieludzkie, narusza prawo międzynarodowe i humanitarne oraz nosi znamiona zbrodni wojennej. W wyniku niesłabnących ataków Rosji ponad połowa ukraińskiej sieci energetycznej została uszkodzona lub zniszczona, pozbawiając miliony Ukraińców energii elektrycznej. Ukraińskie służby interwencyjne nie są w stanie przywrócić zasilania energią elektryczną w obliczu kolejnych zniszczeń infrastruktury spowodowanych nieustannym ostrzałem. Dlatego Parlament Europejski połączył siły z Eurocities – siecią ponad 200 największych miast Europy – by przekazać generatory prądu, transformatory i części zamienne sieci elektroenergetycznej, aby pomóc Ukraińcom przetrwać surową zimę.