W Rijadzie w tym tygodniu będzie gościć przywódca Chin Xi Jinping. To trzecia wizyta zagraniczna komunistycznego sekretarza od czasu wybuchu pandemii koronawirusa (pierwszą odbył we wrześniu do Kazachstanu i Uzbekistanu, a drugą – w listopadzie do Indonezji i Tajlandii). Xi będzie rozmawiać zarówno z królem Salmanem ibn Abd al-Azizem, jak i faktycznym przywódcą kraju, premierem i następcą tronu księciem Muhammadem ibn Salmanem. Weźmie też udział w dwóch szczytach: jednym z przywódcami państw arabskich i drugim z przedstawicielami państw Zatoki Perskiej. Książę jeszcze do niedawna był izolowany na międzynarodowej scenie politycznej w związku ze zleceniem zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w 2018 r. Dziś ma szansę, by wzmocnić swoje wpływy w regionie.