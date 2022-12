Zakup będzie w głównej mierze sfinansowany z amerykańskich środków wsparcia obronnego; systemy trafią do Estonii w ciągu roku lub dwóch lat - podał ERR. Częścią umowy są szkolenia, rozwiązania komunikacyjne oraz zestawy amunicji.

"Nasz personel zostanie przeszkolony, zanim zakupiona broń dotrze do kraju. Dzięki temu będziemy w stanie wprowadzić je do systemu obronnego natychmiast po dostawie" - powiedział Ramil Lipp z estońskiego Centrum Inwestycji Obronnych. Dodał, że Polska, Rumunia, Litwa oraz Łotwa również zakupią systemy HIMARS, co znacząco przyczyni się do wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa.

"Widzę wiele zrozumienia w tej sprawie w Kongresie (USA); jasne jest, że podejmujemy kroki mające wzmocnić bezpieczeństwo transatlantyckie" - powiedział estoński ambasador w USA Kristjan Prikk. (PAP)

